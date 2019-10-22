Россияне назвали самый безопасный вид транспорта

Самым безопасным видом транспорта, по мнению российских туристов, является поезд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса «Туту.ру».

Поезд назвали самым безопасным около 50 процентов опрошенных. На втором месте самолет, за который проголосовали 34 процента участников опроса. За автомобиль проголосовали четыре процента, а за автобус — два.

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По одному проценту получило такси и водный транспорт. Еще восемь процентов заявили, что им страшно путешествовать на любом виде транспорта.

Ранее в октябре стало известно, что вертолеты являются самым опасным видом транспорта из всех, по которым страхуется обязательная гражданская ответственность перевозчиков (ОСГОП). В рейтинге участвовали автобусы, троллейбусы, трамваи, воздушный, железнодорожный и водный транспорт. Уточняется, что автомобили не попадают под этот вид страхования, поэтому в статистике не учитываются.

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