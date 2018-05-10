Пилот раскрыл секреты выживания в авиакатастрофе

Пилот самолета рассказал, что нужно делать пассажирам, чтобы выжить, когда самолет начинает падать. Об этом пишет Business Insider.

По словам капитана Boeing-787 Дейва Инча, необходимо всегда быть подготовленным к катастрофе: снять высокие каблуки, очки, ослабить галстуки и шарфы. Кроме того, нужно запомнить, где находится ближайший аварийный выход, и посчитать количество препятствий, которые стоят на пути к нему, на случай, если самолет будет задымлен.

Пилот также подчеркнул, что нельзя вставать с места до тех пор, пока бортпроводники не попросят об этом. «Не открывайте никаких дверей или окон без предупреждения стюардесс. Если в кабине есть дым, влажный кусок ткани может спасти вам жизнь», — добавил Инч.

Он также напомнил, что нельзя надувать спасательный жилет, находясь в салоне авиалайнера. В противном случае, если самолет заполнится водой, пассажир в надутом жилете окажется в ловушке.

Кроме того, по словам Инча, после выхода из кабины необходимо как можно дальше отодвинуться от дыма и огня и не ложиться в высокую траву.

«Большинство авиакатастроф случаются спонтанно, и их невозможно предсказать. Если вам удалось выжить, то слушайте указания бортпроводников и не принимайте никаких решений самостоятельно», — посоветовал пилот.

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