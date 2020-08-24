В Москве таксист отравил пассажира и бросил возле усадьбы Деда Мороза

В Москве таксист отравил пассажира, обворовал и бросил возле усадьбы Деда Мороза. Об этом сообщает агентство «Москва» в своем Telegram-канале.

Мужчина заказал такси на Кузнецком Мосту, по дороге его одолела жажда и он попросил воды у водителя машины. Потом пассажир очнулся на лавке в Кузьминском лесопарке недалеко от усадьбы Деда Мороза. Мужчина ничего не помнит с момента употребления воды.

У него пропали часы Rolex за 600 тысяч рублей, золотая цепь с крестиком за 175 тысяч и кошелек с деньгами и банковскими картами. Общая сумма ущерба от кражи превысила 800 тысяч рублей.

По горячим следам полиция задержала таксиста 1988 года рождения. Он сознался в преступлении.

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