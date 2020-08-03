Таксист полгода платил российскому школьнику за интимный массаж

В московском районе Некрасовка (Юго-Восточный округ) по подозрению в развращении подростка задержан таксист. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Вечером сотрудники полиции обратили внимание на автомобиль такси, припаркованный возле лесополосы. Когда полицейские подошли к машине, то увидели на заднем сиденье мужчину и подростка. Ответить на вопрос, что они делали здесь в такое время, они не смогли, и были доставлены в участок.

В отделении 15-летний школьник признался, что общается с 30-летним мужчиной с ноября прошлого года. Они познакомились в социальной сети, а вскоре таксист предложил подростку встретиться. При первом же очном знакомстве мужчина попросил за денежное вознаграждение сделать ему массаж тела, включая интимные зоны. Впоследствии такие встречи происходили регулярно.

Кроме того, таксист просил школьника за деньги присылать интимные фотографии.

Подросток признался, что за это время успел познакомить мужчину с двумя своими школьными приятелями. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют, какие отношения были у таксиста с другими несовершеннолетними.

Как уточняет издание, в 2008 году задержанный уже отбывал наказание за аналогичные преступления. Освободившись, он сменил имя и фамилию.

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