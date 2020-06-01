Моряк дальнего плавания и рок-музыкант развращали российских школьников

В Санкт-Петербурге полиция задержала моряка дальнего плавания в квартире с двумя школьниками. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, утром 31 мая оперативники из отдела по делам несовершеннолетних управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области нагрянули в съемную квартиру, где застали 59-летнего мужчину с учениками 6-го и 8-го классов в момент совершения преступления. Задержанный является начальником радиостанции научно-исследовательского судна «Профессор Логачев», занимающегося открытием месторождений в Атлантическом океане.

Позже полицейские задержали двоих его сообщников: 32-летнего рок-музыканта по имени Стас и 54-летнего охранника автостоянки, который, по версии следствия, приглашал детей в съемную квартиру с 2014 года. Троим фигурантам вменяют насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних, не достигших 12-летнего возраста, и развратные действия. Потерпевшими по делу проходят одни и те же школьники: подозреваемые развращали детей и обменивались ими.

Следствие намерено ходатайствовать об аресте задержанных мужчин.

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