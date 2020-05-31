Мигранта обвинили в изнасиловании двух малолетних россиянок

В подмосковном Подольске 25-летний мигрант стал обвиняемым по делу об изнасиловании двух девочек пяти и шести лет, игравших на детской площадке. Об этом в воскресенье, 31 мая, агентству «Москва» сообщили в главке Следственного комитета России (СКР) по Московской области.

«Путем обмана обвиняемый попросил малолетних по очереди зайти с ним в расположенную рядом пристройку, где совершил в отношении них насильственные действия сексуального характера», — отметили в следствии.

Преступление произошло в среду, 27 мая, на территории одного местных садовых товариществ. Вернувшись домой, девочки рассказали о произошедшем родителям.

Мужчина заключен под стражу. По статье обвинения (пункт «б», часть 4 статьи 132 УК РФ) ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

В СКР добавили, что по делу назначены комплексная психолого-сексолого-психиатрическая и молекулярно-генетическая экспертизы.

По данным «МК», обвиняемый является уроженцем Таджикистана, работает сторожем в СНТ на территории поселка Радиоцентр. В сторожевом домике он и напал на девочек.

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