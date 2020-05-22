Россияне встали на защиту избивших педофила полицейских

Следственный комитет России (СКР) отпустил троих полицейских, которых задержали в городе Боровичи Новгородской области по подозрению в избиении фигуранта дела о педофилии. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По ее словам, председатель СКР Александр Бастрыкин поручил отозвать из суда ходатайство о взятии оперативников под стражу.

21 мая перед зданием следственного управления СКР в Боровичах собрались около ста местных жителей, которые встали на защиту полицейских и потребовали их отпустить, сообщает 47News. Сотрудники ФСБ при поддержке бойцов СОБРа задержали на рабочих местах 31-летнего майора Дмитрия Александрова и 29-летнего капитана Эдгара Афанасьева. Их коллегу, 30-летнего капитана Павла Боровкова, силовики взяли в Петербурге, где тот был в командировке, и доставили в наручниках в Новгород.

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В 2019 году эти полицейские поймали орудовавшего в Боровичах педофила, который приставал к школьницам 9-12 лет в автобусах. Во время задержания подозреваемый оказал сопротивление и оперативники применили к нему физическую силу, о чем доложили в рапорте. Через двое суток мужчину отпустили из-за неправильной квалификации по уголовному делу. Пока он был на свободе, в полицию поступило еще одно заявление о совершении преступления в отношении девочки 8 лет. Педофила вновь задержали и обвинили в совершении насильственных действий сексуального характера и разврате. Двум потерпевшим по 14 лет.

При этом СКР по жалобе задержанного возбудил дело против полицейских по статье о превышении ими полномочий за избиение подозреваемого.

На народном сходе 21 мая одним из первых на защиту полицейских встал Иван, отец девочки, к которой приставал педофил. По его словам, дочь ехала из школы на автобусе на заднем сиденье, когда ее стал трогать подозреваемый, а народу в салоне было мало. В полиции задержанный сознался в своих наклонностях, но из-за ошибки следствия его выпустили.

«Я не понимаю, что сейчас происходит, они же за это время еще двоих таких задержали, их даже премировали», — возмущается Иван.

По данным СКР, обвиняемый в совершении преступлений против детей находится под стражей. Полицейские нанесли ему множественные телесные повреждения. Показания потерпевшего и другие доказательства подтверждают их вину, отметили в СКР.

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