Российских полицейских задержали за избиение педофила

В Новгородской области троих сотрудников уголовного розыска задержали за избиение педофила. Об этом в четверг, 21 мая, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

В ведомстве отметили, что в марте 2019 года полицейские задержали подозреваемого в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Подозреваемый оказал сопротивление, после чего сотрудники и нанесли ему множественные побои. СКР возбудил уголовное дело по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Позже подозреваемый написал заявление о побоях, а затем заявил об имевшем место вымогательстве со стороны правоохранителей. 20 мая сотрудники СКР задержали полицейских прямо на рабочем месте.

13 мая сообщалось, что в Ленинградской области российская школьница успела позвонить родителям и спастись из рук педофила.

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