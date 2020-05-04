Пробывшая 3,5 года в плену маньяка-педофила россиянка рассказала о своей жизни

Жительница Рязани Екатерина Мартынова, которую 16 лет назад освободили из плена маньяка-педофила Виктора Мохова, рассказала о своей жизни. Интервью с ней опубликовало RT.

В 2000 году 14-летняя Мартынова и 17-летняя Елена Самохина ушли на дискотеку и пропали. На обратном пути их предложил подвезти Мохов, который угостил подруг алкоголем со снотворным и увез в соседний город Скопин. Там он 3,5 года держал девушек в бункере и подвергал сексуальному насилию.

Самохина трижды беременела от маньяка — дважды роды принимала в бункере Мартынова по учебнику акушерства, третий ребенок родился уже после освобождения пленниц мертвым.

Мать маньяка, проживавшая с ним в одном доме, уверяла, что ни о чем не подозревала, когда видела гулявших по участку девочек. Она считала, что это знакомые сына. Девушки спаслись, когда познакомились с квартиранткой Мохова, — он представил ей Мартынову как свою племянницу. Подруги написали записку и попросили девушку отнести ее в полицию, вскоре после этого их освободили.

Мохов был приговорен к 17 годам лишения свободы, меньше чем через год его освободят. Сообщница маньяка Елена Бадукина получила 5,5 года тюрьмы за помощь в похищении девочек.

Мартынова сомневается, что Мохов считает себя виновным и раскаивается в содеянном. «На суде он сильно удивился, что ему так много дали, — мол, он же никого не убивал», — рассказала собеседница издания. По ее словам, маньяк в 2017 году вышел с ней на связь после того, как прочел ее книгу о пережитом. Он заявил, что все написанное Мартыновой — неправда, и пообещал рассказать настоящую историю после выхода на свободу.

Сейчас Мартынова замужем, у нее двое детей. Самохина отказывается общаться с журналистами, однако Мартынова со ссылкой на их общую знакомую рассказала, что она была замужем, затем развелась, сейчас живет в гражданском браке, преподает английский язык. Детей, рожденных от маньяка, усыновили, Самохина их никогда не видела.

Мартынова посоветовала людям, переживающим тяжелую ситуацию, быть сильными несмотря ни на что. «Потому что первый, кто может тебе помочь в чем-то, это ты сам», — добавила она.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!