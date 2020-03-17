Названо наказание для упустивших маньяка российских полицейских

В Петрозаводске прокурор запросил 15 лет колонии для трех полицейских, которые обвиняются в смерти двух девушек. Об этом во вторник, 17 марта, в своем Telegram-канале пишет «Зона права».
В ходе прений в Петрозаводском городском суде прокурор назвал наказание для упустивших карельского маньяка Антона Ипатова полицейских, среди которых замначальника Следственного управления УМВД по Петрозаводску Иван Воронов, старший участковый ОП № 2 Ринат Гратия и старший следователь Следственного управления УМВД Светлана Хорина.
В отношении них было возбуждено уголовное дело по части второй статьи 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека»).
В декабре 2019 года сообщалось, что Верховный суд Карелии приговорил к пожизненному сроку Антона Ипатова, известного как карельский маньяк и обвиняемого в убийстве двух девушек в столице республики.
Ипатова задержали осенью 2018 года. По версии следствия, 16 сентября маньяк, к тому времени имевший шесть судимостей, избил и ударил ножом в грудь знакомую, пришедшую к нему в общежитие. Затем запер раненую у себя в комнате, сбежать ей удалось только через сутки. Госпитализированная женщина сообщила полицейским все подробности произошедшего и дала мобильный телефон Ипатова, но правоохранители не стали задерживать мужчину.
В итоге 20 сентября Ипатов несколькими ударами ножа убил студентку медицинского колледжа, а затем в парке, в центре Петрозаводска набросился на другую женщину и тоже зарезал ее. Только после этих случаев карельский маньяк был задержан.
В ноябре 2018 года стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников территориального отдела полиции №2 города, из-за бездействия которых Ипатов не был задержан своевременно.