Свидетели рассказали про первое нападение карельского маньяка

Суд приступил к допросу первых свидетелей по делу Антона Ипатова, известного как карельский маньяк и обвиняемого в убийстве двух девушек в Петрозаводске. Об этом в понедельник, 16 сентября, сообщает РИА Новости.

Свои показания дали отец, мать и старшая сестра одной из жертв маньяка, которой удалось выжить.

По словам свидетелей, Ипатов напал на несовершеннолетнюю девушку за отказ вступать с ним «в отношения». Мать потерпевшей отметила, что он звонил ей и намеревался свататься, но получил отказ. После этого он напал на жертву около железнодорожного переезда, затем отнес в комнату в общежитии, где несколько раз ударил ножом.

Сестра потерпевшей добавила, что видела ее после инцидента: вместе с подругой пострадавшей они поднялись в комнату общежития и увидели, что та лежит на кровати в крови.

16 сентября 2018 года 28-летний Ипатов, к тому времени уже шесть раз судимый, жестоко избил и ударил ножом в грудь свою знакомую, пришедшую к нему в общежитие. Затем Ипатов на сутки запер раненую у себя в комнате, сбежать ей удалось только на следующий день. Пострадавшая была госпитализирована, сообщила полицейским все подробности произошедшего и даже дала мобильный телефон Ипатова. Но сотрудники МВД только созвонились с ним и даже не попытались задержать.

20 сентября Ипатов напал на студентку медицинского колледжа и убил ее несколькими ударами ножа, а на следующий день в парке в центре Петрозаводска набросился на другую женщину и тоже зарезал ее. Только после этого карельский маньяк был задержан.

16 ноября 2018 года стало известно, что в Петрозаводске региональное управление Следственного комитета России (СКР) возбудило уголовное дело в отношении сотрудников территориального отдела полиции №2 города, из-за бездействия которых карельский маньяк Антон Ипатов более трех месяцев оставался на свободе.

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