Полицейские получили дело за три месяца свободы карельского маньяка

В Петрозаводске региональное управление Следственного комитета России (СКР) возбудило уголовное дело в отношении сотрудников территориального отдела полиции №2 города, из-за бездействия которых карельский маньяк Антон Ипатов более трех месяцев оставался на свободе. Об этом «Ленте.ру» сообщил Виталий Коновалов, официальный представитель регионального управления СКР.

Как было установлено следователями, в ночь на 10 июня Ипатов во время застолья жестоко избил своего знакомого. Молодой человек был доставлен в реанимацию, в полицию немедленно поступила телефонограмма о произошедшем. В ходе доследственной проверки потерпевший указал на Ипатова, но участковый не принял никаких мер и вынес заведомо незаконное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Материалы по теме Перегнать Чикатило Самый страшный маньяк в истории России убил 81 женщину. И это далеко не конец Сибирский расчленитель Маньяк-милиционер сел за убийство 19 женщин. На самом деле жертв гораздо больше

«В результате уголовное дело по данному факту было возбуждено только 10 сентября, при этом сотрудники полиции не приняли никаких действенных мер к задержанию подозреваемого», — рассказал Виталий Коновалов

16 сентября 28-летний Ипатов, к тому времени уже шесть раз судимый, жестоко избил и ударил ножом в грудь свою знакомую, пришедшую к нему в общежитие. После этого Ипатов на сутки запер раненую у себя в комнате, сбежать ей удалось только на следующий день. Пострадавшая была госпитализирована, сообщила полицейским все подробности произошедшего и даже дала мобильный телефон Ипатова. Но сотрудники МВД только созвонились с ним и даже не попытались задержать.

В результате 20 сентября Ипатов напал на студентку медицинского колледжа и убил ее несколькими ударами ножа, а на следующий день в парке в центре Петрозаводска набросился на другую женщину и тоже зарезал ее. Только после этого карельский маньяк был задержан.

По результатам служебной проверки пять сотрудников полиции получили взыскания — предупреждения о неполном служебном соответствии. Республиканское управление СКР возбудило 13 ноября уголовное дело по статье о халатности. Правда, в настоящее время в нем нет ни подозреваемых, ни обвиняемых — следователи только устанавливают обстоятельства произошедшего.

*** Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!