Полицейские получили дело за три месяца свободы карельского маньяка

В Петрозаводске региональное управление Следственного комитета России (СКР) возбудило уголовное дело в отношении сотрудников территориального отдела полиции №2 города, из-за бездействия которых карельский маньяк Антон Ипатов более трех месяцев оставался на свободе. Об этом «Ленте.ру» сообщил Виталий Коновалов, официальный представитель регионального управления СКР.
Как было установлено следователями, в ночь на 10 июня Ипатов во время застолья жестоко избил своего знакомого. Молодой человек был доставлен в реанимацию, в полицию немедленно поступила телефонограмма о произошедшем. В ходе доследственной проверки потерпевший указал на Ипатова, но участковый не принял никаких мер и вынес заведомо незаконное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.
«В результате уголовное дело по данному факту было возбуждено только 10 сентября, при этом сотрудники полиции не приняли никаких действенных мер к задержанию подозреваемого», — рассказал Виталий Коновалов
16 сентября 28-летний Ипатов, к тому времени уже шесть раз судимый, жестоко избил и ударил ножом в грудь свою знакомую, пришедшую к нему в общежитие. После этого Ипатов на сутки запер раненую у себя в комнате, сбежать ей удалось только на следующий день. Пострадавшая была госпитализирована, сообщила полицейским все подробности произошедшего и даже дала мобильный телефон Ипатова. Но сотрудники МВД только созвонились с ним и даже не попытались задержать.
В результате 20 сентября Ипатов напал на студентку медицинского колледжа и убил ее несколькими ударами ножа, а на следующий день в парке в центре Петрозаводска набросился на другую женщину и тоже зарезал ее. Только после этого карельский маньяк был задержан.
По результатам служебной проверки пять сотрудников полиции получили взыскания — предупреждения о неполном служебном соответствии. Республиканское управление СКР возбудило 13 ноября уголовное дело по статье о халатности. Правда, в настоящее время в нем нет ни подозреваемых, ни обвиняемых — следователи только устанавливают обстоятельства произошедшего.