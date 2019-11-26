Карельский маньяк признал себя чудовищем и попросил шанс на исправление

В Верховном суде Карелии с последним словом выступил Антон Ипатов, известный как карельский маньяк и обвиняемый в убийстве двух девушек в Петрозаводске. Об этом сообщает региональное издание PTZ-Govorit.

Подсудимый заявил, что осознает в полной мере тяжесть своего преступления. По его словам, «катастрофа» произошла из-за его неадекватного поведения вследствие двухмесячного запоя. Ипатов попросил суд учесть его активное содействие в раскрытии убийства одной из жертв и не назначать ему пожизненный срок лишения свободы.

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«Все мои близкие люди надеются, что хотя бы в старости я смогу освободиться, у меня будет такой шанс. К тому же, пожизненное лишение свободы лишит меня возможности приносить пользу обществу, выплачивать компенсацию. Дайте мне возможность помочь хоть чем-то потерпевшим и своей семье», — сказал Ипатов, признав, что потерпевшим вряд ли нужны его извинения, ведь он для них останется чудовищем.

Подсудимый выразил готовность расплачиваться за содеянное долгие годы.

Его адвокат указал суду, что государство должно дать шанс обвиняемому на исправление, добавив, что есть примеры, когда даже «закоренелые преступники становились святыми».

Прокурор в прениях сторон просил суд приговорить Ипатова к пожизненному лишению свободы. Суд удалился в совещательную комнату, провозглашение приговора назначено на 3 декабря.

16 сентября 2018 года 28-летний Ипатов, к тому времени уже шесть раз судимый, жестоко избил и ударил ножом в грудь свою знакомую, пришедшую к нему в общежитие. Затем он на сутки запер раненую у себя в комнате, сбежать ей удалось только на следующий день. Пострадавшая была госпитализирована, сообщила полицейским все подробности произошедшего и даже дала мобильный телефон Ипатова. Но сотрудники МВД только созвонились с ним и даже не попытались задержать.

20 сентября Ипатов напал на студентку медицинского колледжа и убил ее несколькими ударами ножа, а на следующий день в парке в центре Петрозаводска набросился на другую женщину и тоже зарезал ее. Только после этих случаев карельский маньяк был задержан.

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