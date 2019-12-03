Карельского маньяка приговорили к пожизненному сроку

Верховный суд Карелии приговорил к пожизненному сроку Антона Ипатова, известного как карельский маньяк и обвиняемого в убийстве двух девушек в столице республики. Об этом во вторник, 3 декабря, сообщает «Петрозаводск говорит».

Как передает корреспондент издания из зала суда, судья согласился, что Ипатов убивал своих жертв из хулиганских побуждений, без объективных мотивов. Маньяка признали вменяемым, а его непогашенные судимости, по мнению суда, образовали рецидив. Еще одним отягчающим обстоятельством оказалось то, что в момент совершения преступлений Ипатов находился в состоянии алкогольного опьянения. Суд отметил его «исключительную общественную опасность».

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Ипатова задержали осенью 2018 года. По версии следствия, 16 сентября маньяк, к тому времени имевший шесть судимостей, избил и ударил ножом в грудь знакомую, пришедшую к нему в общежитие. Затем запер раненую у себя в комнате, сбежать ей удалось только через сутки. Госпитализированная женщина сообщила полицейским все подробности произошедшего и дала мобильный телефон Ипатова, но правоохранители не стали задерживать мужчину.

В итоге 20 сентября Ипатов несколькими ударами ножа убил студентку медицинского колледжа, а затем в парке в центре Петрозаводска набросился на другую женщину и тоже зарезал ее. Только после этих случаев карельский маньяк был задержан.

В ноябре 2018 года стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников территориального отдела полиции №2 города, из-за бездействия которых Ипатов не был задержан своевременно.

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