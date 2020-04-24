Пожизненно осужденный маньяк признался в совершенном более 20 лет назад убийстве

Жителю Калининградской области, приговоренному к пожизненному лишению свободы, предъявлено обвинение в убийстве, совершенном более 20 лет назад. Об этом «Ленте.ру» в пятницу, 24 апреля, сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) по Калининградской области Наталья Гацко.

49-летнего Юрия Савина, известного как «калининградский маньяк с палкой», обвиняют в совершении преступления по пункту «к» части 2 статьи 105 («Убийство, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера») УК РФ.

Результаты судебной молекулярно-генетической экспертизы показали, что смывы с биологическими выделениями, обнаруженные на теле девушки, совпали с генетическим профилем мужчины. Савин признал свою вину. Видео, где он рассказывает об обстоятельствах преступления, СКР опубликовал на своем YouTube-канале.

Видео: Следственный комитет Российской Федерации

На кадрах обвиняемый рассказывает, как встретил свою жертву, изнасиловал ее и задушил. «Я выходил из магазина и тут она. Оказала сопротивление, приходилось применять физическую силу. Потом, после всего этого, если не ошибаюсь, что-то мне под руку попалось: то ли веревка, то ли какая-то тряпка», — сообщил Савин.

Тело девушки со следами надругательства и насильственной смерти обнаружили летом 1998 года. Тогда у следствия было несколько подозреваемых, но экспертиза не подтвердила их причастность к преступлению. В 2000 году предварительное следствие приостановили. Юрий Савин с 2016 года отбывает наказание за убийство двух лиц с особой жестокостью и изнасилование десятилетней девочки.

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