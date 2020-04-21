Отсидевший за изнасилование россиянин после выхода из колонии убил свидетельницу

Отсидевший за изнасилование житель подмосковной Коломны застрелил из охотничьего обреза женщину, которая была свидетельницей по его уголовному делу 10 лет назад. Об этом сообщает газета «Московский комсомолец».

По данным издания, 57-летний Олег (имя изменено) случайно встретил на улице знакомую 44-летнюю Ирину (имя изменено) и предложил выпить у него в гараже. Там мужчина убил ее. Полиция задержала его по горячим следам. На допросе он признался, что давно задумал убийство знакомой.

В 2008 году Олег изнасиловал и забил до смерти женщину. Ирина была свидетельницей по уголовному делу, и, как считал преступник, из-за ее показаний его посадили на восемь лет. Из колонии Олег писал свидетельнице письма с угрозами, но после освобождения не искал встреч с Ириной и не угрожал ей. Ее родные решили, что он простил ее.

Теперь мужчине предстоит отсидеть новый срок за убийство.

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