Россиянка обвинила таксиста в изнасиловании и стала фигуранткой уголовного дела

Жительница города Аша Челябинской области стала фигуранткой уголовного дела о ложном доносе после того, как обвинила водителя такси в попытке изнасилования. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

По версии следствия, у обвиняемой произошел конфликт с водителем такси, которое она вызвала ночью в одно из развлекательных заведений города. После ссоры женщина обратилась в правоохранительные органы с заявлением о покушении на изнасилование.

Проверка показала, что в отношении обвиняемой не совершалось никаких преступлений. На женщину завели уголовное дело по части 1 статьи 306 УК, по которой ей грозит штраф до 120 тысяч рублей, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет. В прокуратуре добавили, что водитель такси заявил против женщины гражданский иск о возмещении морального вреда. Сумма иска не уточняется.

Ранее сообщалось, что в Москве таксист выбросил из салона автомобиля пассажирку, которая сделала ему замечание по поводу громкой музыки, и уехал. Водитель также выхватил у женщины сумку, где, по словам потерпевшей, был дорогой телефон и более 10 тысяч рублей.

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