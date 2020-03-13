Московский таксист выбросил из машины сделавшую ему замечание пассажирку и уехал

В Москве таксист выбросил из салона автомобиля пассажирку, которая сделала ему замечание по поводу громкой музыки, и уехал. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, конфликт между водителем и женщиной произошел 9 марта. После замечания пассажирки таксист остановился, вышел их машины, схватил женщину за руку и силой вытащил из салона, в результате чего она упала на асфальт и ударилась. Водитель, в свою очередь, выхватил у нее сумку и скрылся. В сумке, по словам женщины, был дорогой телефон и более 10 тысяч рублей.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее в Санкт-Петербурге таксист изнасиловал девушку в инвалидной коляске, которая вызвала такси, но передумала ехать. Как пишет «Фонтанка», водитель «хотел объяснения», клиентка села в машину, а ее коляску положили в багажник. Предположительно, таксист изнасиловал девушку, после чего отобрал у нее 900 рублей, а также потребовал 5 тысяч за отмену вызова. Он также проводил ее до квартиры, забрал нужную сумму у родственницы девушки и уехал.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!