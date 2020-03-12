Глухонемых таксистов ограбили и избили в Дагестане

В Дагестане мошенники обманули, ограбили и избили глухонемых таксистов, когда те попытались вызвать полицию.

Об этом сообщается в Instagram-аккаунте управления МВД по республике.

25 февраля 14-летний подросток передал одному из приехавших по вызову таксистов коробку, которую нужно было доставить по определенному адресу, предварительно внеся оплату за посылку. По месту доставки водителю должны были компенсировать эту сумму и оплатить перевозку. Таксист заплатил за коробку одну тысячу рублей, а когда он приехал и позвонил по указанному номеру, ему сказали, что ничего не заказывали. В коробке лежал кирпич.

4 марта водители снова приехали на вызов и встретили того же 14-летнего подростка. Он снова попросил доставить коробку по адресу с предоплатой посылки. Таксисты узнали его и попытались вызвать полицию, однако те, кто вовлек подростка в мошенническую схему, увидели заминку и напали на глухонемых мужчин. Их жестоко избили и отобрали у них деньги.

Мошенников задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, в том числе по признакам преступления, предусмотренного статьей 150 УК («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления»).

Ранее в Санкт-Петербурге таксист изнасиловал девушку в инвалидной коляске, которая вызвала такси, но передумала ехать. Как пишет «Фонтанка», водитель «хотел объяснения», клиентка села в машину, а ее коляску положили в багажник. Предположительно, таксист изнасиловал девушку, после чего отобрал у нее 900 рублей, а также потребовал 5 тысяч за отмену вызова. Он также проводил ее до квартиры, забрал нужную сумму у родственницы девушки и уехал.

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