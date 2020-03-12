Россия
 
Последние новости
Кремль прокомментировал поправку Терешковой о президентских сроках
Названа последняя страна Европы без коронавируса
Трампа заподозрили в предвзятости после запрета на въезд из Европы в США
В Кремле объяснили суть поправок Терешковой
Крестный ход против коронавируса в российском городе отменили из-за коронавируса
На Украине заявили о сотне зараженных коронавирусом
ФСБ изъяла крупнейший арсенал у торговцев оружием
Российская мебельная фирма сравнила кожу девушек разных рас с обивкой дивана
Российский атомный «Борей» защитит «Бурак-М»
Новости партнеров

Глухонемых таксистов ограбили и избили в Дагестане

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Globallookpress.com

В Дагестане мошенники обманули, ограбили и избили глухонемых таксистов, когда те попытались вызвать полицию.
Об этом сообщается в Instagram-аккаунте управления МВД по республике.

25 февраля 14-летний подросток передал одному из приехавших по вызову таксистов коробку, которую нужно было доставить по определенному адресу, предварительно внеся оплату за посылку. По месту доставки водителю должны были компенсировать эту сумму и оплатить перевозку. Таксист заплатил за коробку одну тысячу рублей, а когда он приехал и позвонил по указанному номеру, ему сказали, что ничего не заказывали. В коробке лежал кирпич.

4 марта водители снова приехали на вызов и встретили того же 14-летнего подростка. Он снова попросил доставить коробку по адресу с предоплатой посылки. Таксисты узнали его и попытались вызвать полицию, однако те, кто вовлек подростка в мошенническую схему, увидели заминку и напали на глухонемых мужчин. Их жестоко избили и отобрали у них деньги.

Мошенников задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, в том числе по признакам преступления, предусмотренного статьей 150 УК («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления»).

Ранее в Санкт-Петербурге таксист изнасиловал девушку в инвалидной коляске, которая вызвала такси, но передумала ехать. Как пишет «Фонтанка», водитель «хотел объяснения», клиентка села в машину, а ее коляску положили в багажник. Предположительно, таксист изнасиловал девушку, после чего отобрал у нее 900 рублей, а также потребовал 5 тысяч за отмену вызова. Он также проводил ее до квартиры, забрал нужную сумму у родственницы девушки и уехал.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россиянка устроила скандал в такси и назвала водителя «вшивым таксистом»
Россиянин остановил такси ради курения, пригрозил водителю пистолетом и обокрал
Таксист изнасиловал россиянку в инвалидном кресле за отмену вызова
Другие материалы рубрики
Россия00:01Сегодня

«Посмотри, как они их убивали. На них кровь!»

Две сотни собак с перерезанными глотками: зачем в российском городе массово убили бездомных животных
12:42Сегодня

В Кремле объяснили суть поправок Терешковой

12:41Сегодня

Крестный ход против коронавируса в российском городе отменили из-за коронавируса

12:47Сегодня

Названы категории жителей Москвы выведенных из под мер по карантину коронавируса

Россия00:0211 марта

«Вначале у здорового ребенка отказала нога, потом рука»

У девочки развивается опухоль мозга, ее спасет протонная терапия. Ей нужна ваша помощь
12:39Сегодня

Кремль прокомментировал поправку Терешковой о президентских сроках

12:12Сегодня

Терешкова обвинила критиков ее поправки в нелюбви к России

11:26Сегодня

Мишустин оценил угрозу распространения коронавируса в России

Россия00:0110 марта
Таисия Шеремет

«Мне каждый день желают скорее сдохнуть»

Страдающие редкой болезнью россияне задыхаются без импортных лекарств. Зачем их обрекают на смерть?
11:13Сегодня

Россияне устроили самосуд над соседом и попали на видео

10:48Сегодня

В московском офисе во время ремонта нашли оружие и боеприпасы 

10:56Сегодня

Путин рассказал об обманах в магазинах в советское время

Россия
Глухонемых таксистов ограбили и избили в Дагестане
«Посмотри, как они их убивали. На них кровь!»
Две сотни собак с перерезанными глотками: зачем в российском городе массово убили бездомных животных
Путин допустил свой пятый президентский срок
Госдума уже поддержала поправку, по которой он может пойти на новые выборы
В Кремле объяснили суть поправок Терешковой
«Вначале у здорового ребенка отказала нога, потом рука»
У девочки развивается опухоль мозга, ее спасет протонная терапия. Ей нужна ваша помощь
Крестный ход против коронавируса в российском городе отменили из-за коронавируса
Госдуме предложат провести досрочные выборы
Голосование может пройти уже в сентябре
Все материалы
Мир
В Сирии погиб российский военный
ВОЗ объявила пандемию коронавируса
По всему миру заразились более 120 тысяч человек. Вакцина пока в разработке
ВОЗ объявила о пандемии COVID-19
Италию закрыли на карантин по коронавирусу
В стране закрыты границы, школы и введен запрет на перемещение
Греция опровергла информацию о тайных тюрьмах для беженцев
«Мы получим все ответы»
В Нидерландах начинается процесс по крушению «Боинга» в Донбассе. Что от него ждет Россия?
Президентские выборы в США назвали соревнованием смотрящих в прошлое стариков
Все материалы
Бывший СССР
Турчинов рассказал о звонке Путину в 2014 году
«Собирали лайки вместо денег»
Рекордный рейтинг Зеленского рухнул. Власти Украины не справились с его обещаниями
На Украине забросали камнями поезд в Москву
Парламент Азербайджана впервые возглавила женщина
На Украине сменилось правительство
Зеленский уволил министров из-за скандала с прослушкой и миллиардных долгов перед шахтерами
В Белоруссии выявили три новых случая коронавируса
Прекратил шатания
Лукашенко поменял отношение к Москве. Теперь в Белоруссии преследуют участников акций против России
Все материалы
Экономика
России предсказали будущее без бутылок
Россия подготовилась к нефтяному коллапсу заранее
Время краха
Россия не смогла договориться с Саудовской Аравией о ценах на нефть. Страдать будет весь мир
Оценено влияние курса рубля на стоимость медицинских товаров
Цены на нефть обрушили курс рубля
Стоимость нефти Brent упала почти на треть. Курсы доллара и евро резко подскочили всего за один день
Эстония оказалась в худшем кризисе за всю историю
Все материалы
Силовые структуры
Задержан предполагаемый убийца 13-летней девочки в Тамбовской области
Блестящие стволы
Банда «фантомасов» грабила банки с самодельными автоматами и держала в страхе советский город
Пожизненно осужденный убил в российской колонии последнего секс-маньяка СССР
Мафия бессмертна
Самые свирепые группировки лихих 90-х: спецпроект «Ленты.ру»
Российские СИЗО предложили сделать менее брутальными
«Пошли большие деньги — появились трупы»
Чеченские бандиты охотились на бизнесменов по всему миру. Тела своих жертв они растворяли в кислоте
Офицер Минобороны получил штраф за полсотни взяток
Все материалы
Наука и техника
Apple разрешила протирать iPhone
Выявлены новые симптомы коронавируса
США перебросили стратегические бомбардировщики в Европу
Решена 70-летняя загадка молекулы со структурой в 126 измерениях
Натуральный сексизм
Чем объясняется ранняя смерть мужчин и как в этом замешаны женские хромосомы
Все материалы
Спорт
Макгрегор назвал друга Нурмагомедова кретином за недовольство женскими боями
Рика Кихира«Она не даст нашим девчонкам покоя»
Рика Кихира — звезда японского фигурного катания. Способна ли она остановить учениц Тутберидзе?
Макгрегор отреагировал на слова Нурмагомедова об уличных боях
Йоэль Ромеро«И это по-вашему чемпион?»
Скандал в главном бою и невероятная рубка в женском поединке — итоги UFC 248
Главу UFC шокировало поведение претендента на пояс в клетке
Иван Удодов«Этот человек восстал из мертвых»
Как советский тяжелоатлет выжил в немецком концлагере, а потом выиграл золото Олимпиады
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Манчестер Сити» в дерби
Все материалы
Культура
Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы
Харви ВайнштейнВайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы
Как произошло падение голливудского магната и что ждет его дальше
Дочь Спилберга рассказала о реакции родителей на ее уход в порно
Энрике Иглесиас «Мне очень не хочется верить в ад»
Энрике Иглесиас об Анне Курниковой, русском имени для ребенка и Билли Айлиш
Экс-ассистентка Эмбер Херд раскрыла подробности ее отношений с Джонни Деппом
Что-то с памятью моей
Премьер-фетишист, суд над свиньей и пакт о забвении: что показали на лучшем кинофестивале России
Посетителей кинотеатров стали рассаживать из-за коронавируса
Все материалы
Интернет и СМИ
Шевченко попросил Кадырова защитить жертв нападения в Чечне
Взрослые в порядке
Как миллениалы изменили отношение всего мира к порно и спасли его от исчезновения
Гузеева обнаружила бывшую возлюбленную героя и отменила итоги шоу
«Это ужасная и тяжелая жизнь»
Популярная российская юмористка — о женщинах в стендапе и шутках про маленький член
Соловьев предрек создание нового типа экономики в России и призвал не истерить
«Пролить свет на темную сторону»
 
Эксперт призвал перестать использовать Telegram из-за рисков безопасности
Все материалы
Ценности
Российская мебельная фирма сравнила кожу девушек разных рас с обивкой дивана
Мод ВагнерСиняя болезнь
Как первая татуировщица в мире научила женщин не бояться рисовать на своем теле тигров, змей и птиц
Папка британского политика сменила цвет в эфире новостей
Тэдди«У русских и так много проблем»
Американец о том, как он променял родину на Россию и обрел счастье
Самая красивая женщина в мире попозировала в расстегнутой рубашке на голое тело
Жертва моде
Белье напоказ, БДСМ и похмельные наряды: как прошла Неделя моды в Париже
Женщина придумала способ защититься от коронавируса бюстгальтером
Все материалы
Путешествия
Иван Федорович Крузенштерн«А немчик-то с задатками!»
Как русский моряк с «секретным оружием» на борту переделал карту мира
Редчайшее зрелище: «Паллада», «Крузенштерн» и «Седов» под всеми парусами в Южной Атлантике «Мечта великая и почти нереальная»
Каково это — отправиться на другой конец света ради приключения на российском паруснике
«Кока, спирт и динамит — джентльменский набор»
Что искать российским туристам в Южной Америке?
Медицинские работники во время учений по проведению медицинской эвакуации пациентов с симптомами коронавирусаРоссиянин заразился коронавирусом на лайнере в Японии
Его супругу уже госпитализировали. По всему миру больны более 70 тысяч человек
Все материалы
Из жизни
70-летнего доктора уличили в просмотре жесткого порно на рабочем месте
Хозяйка спасла трех собак от смертоносной змеи
Танцы с костями
Жители разных стран вскрывают могилы и годами живут с покойниками. Так они выражают свою любовь
Выглядящий в 56 лет на 30 лет мужчина раскрыл секрет своей «вечной» молодости
«Здесь люди уважают себя и свой труд»
История россиянки, которая переехала с тремя детьми на родину мужа — в Болгарию
«Сейчас людьми двигает выгода»
Почему жители одной из богатейших стран мира уезжают в пустыню пасти верблюдов
Поросенок-мутант с «человеческим лицом» напугал фермеров
Все материалы
Появились фотографии Lada Vesta с новой опцией
Мечта миллионеров и рок-звезд шестидесятых: спортивный люксовый… универсал
Intermeccanica Murena 429 GT: выдающийся автомобиль, о котором вы наверняка не слышали
В гараже нашли мотоцикл «Восход» 1991 года без пробега
Длительный тест Toyota Camry 3.5: часть 2
Находим минусы, считаем расходы, и беспокоимся за судьбу главного бизнес-седана всея Руси
Toyota, Kia и Hyundai научились взламывать за несколько секунд
Самые быстрые Alfa Romeo
15 спорткаров Alfa Romeo для дорог общего пользования
В России появился обновленный Mitsubishi Outlander
Все материалы
Дом
Сестра Бузовой показала свою новую квартиру
Попали в переделку
Пустыри и свалки превратили в модные места. Их можно встретить по всей России
Жители США проснулись в обледеневших домах
«Кто-то скажет, что мы зажрались»
Москвич о том, как обманывают покупателей квартир в новостройках
Российский пенсионер из-за долгов за услуги ЖКХ пригрозил взорвать дом
Из бревна и балок
Дом-паразит, школа-НЛО и инновационная землянка — лучшие здания мира в 2020 году
Российские коммунальщики спрятали снег под припаркованные автомобили
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
Более 100 километров федеральной трассы отремонтируют
Жителей российского региона привлекут к нацпроекту «Культура»
Единственное автотранспортное предприятие Ямала отчиталось об успехах
Все материалы