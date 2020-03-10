Россиянка устроила скандал в такси и назвала водителя «вшивым таксистом»

В Краснодаре местная жительница устроила скандал в такси, напала на водителя со словесными оскорблениями и назвала его «вшивым таксистом». Водитель записал разговор с пассажиркой на видео. Оно опубликовано в группе «23 РЕГИОН» во «ВКонтакте».

На появившихся в сети кадрах водитель спрашивает у женщины: «Как вы меня только что назвали?» Та ему отвечает: «Пидором я тебя назвала, пидор». Девушка держит в руке телефон и также записывает водителя на видео. Таксист предупреждает, что вызовет сотрудников полиции и заявит об оскорблениях, но пассажирку это не останавливает. «Да я тебя раком нагну, и ты будешь платить этот штраф», — говорит девушка.

Водитель также говорит пассажирке о своем намерении передать видеозапись в компанию «Яндекс», после чего сервис «Яндекс.Такси» по всей России заблокирует девушку. «Из-за одного вшивого таксиста они потеряют клиента в моем лице. Ты вшивый таксист, у которого не хватает ума даже в такси работать», — говорит пассажирка на видео.

Из-за чего произошел конфликт — неизвестно.

12 февраля сообщалось, что девушка в истерике побила таксиста кулаками и оскорбила его из-за отказа ее везти в Подмосковье. Девушка кричала на водителя и требовала: «Вези меня! Вези меня, мразь! Меня люди ждут». Кроме того, она пыталась угрожать водителю. Тот, в свою очередь, спокойно отвечал пассажирке, что не повезет ее.

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