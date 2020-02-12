Истерика напавшей на московского таксиста пассажирки попала на видео

В Москве местная жительница в истерике побила таксиста кулаками и осыпала мужчину оскорблениями из-за отказа ее везти. Видео нападок пассажирки на водителя публикует Telegram-канал LIFE SHOT.

На появившихся в сети кадрах, снятых самим водителем, девушка кричит и требует: «Вези меня! Вези меня, мразь! Меня люди ждут». Кроме того, она пытается угрожать водителю, берет телефон и говорит: «Так, сейчас люди сюда подъедут!» Водитель в свою очередь спокойно отвечает пассажирке, что не повезет ее.

По данным Telegram-канала Baza, героиню видео зовут Яна Данькова. Она вызвала такси, чтобы доехать из Одинцово в один из московских фитнес-центров.

Чем закончился инцидент — неизвестно.

Ранее в Калуге водитель такси на ходу вытолкал из машины пассажирку с инвалидностью и избил вторую женщину за отказ доплатить тысячу рублей в качестве штрафа за оскорбление. По словам родственника пострадавших, таксист также пытался похитить ребенка. На помощь женщинам пришли прохожие.

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