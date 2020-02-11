Российский таксист вытолкал на ходу пассажирку и избил вторую за отказ доплатить

В Калуге водитель такси на ходу вытолкал из машины пассажирку с инвалидностью и избил вторую женщину за отказ доплатить тысячу рублей в качестве штрафа за оскорбление. Об этом сообщил родственник пострадавших Шамиль Калугин в закрытой группе «Калуга Жесть» во «ВКонтакте».

По словам автора поста, его мать и жена вызвали такси в ночь с 8 на 9 февраля, но забыли указать, что с ними будет 8-месячный ребенок. Приехавший по вызову водитель потребовал оплатить поездку по двойному тарифу. Жена Калугина согласилась и сразу отдала ему деньги.

Когда они приехали, женщина сделала водителю замечание, что «его требование дополнительной платы не красят его как мужчину и человека в целом». Таксист оскорбился и потребовал за это высказывание штраф в размере тысячи рублей. Водитель отказался выпускать женщин из машины, пока они не доплатят ему, и в ответ на отказ заявил: «В таком случае мы с вами ещё покатаемся!» После этого он заблокировал двери и поехал.

Фото: группа «Калуга Жесть» во « ВКонтакте 1 /2

«Мама сидела спереди, разблокировала дверь и, открыв её, стала требовать остановиться. Таксист, на ходу выталкивая мою маму из машины, вытащил у нее из кармана телефон. Она, падая, ударилась головой об асфальт и потеряла сознание. Жена от страха и ужаса начала кричать и требовать остановиться...» — рассказал калужанин. После этого, по его словам, водитель вытащил его жену из машины и избил, а затем попытался похитить ребенка. На помощь женщинам пришли прохожие.

«Моя мама — инвалид второй группы сейчас госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой, у жены отбиты ребра!» — написал Калугин, подкрепив свои слова фотографиями справок из травмпункта. В комментариях к посту он написал, что пострадавшие написали заявление в полицию, а сам нашел таксиста и разобрался с ним.

Позднее в той же группе появилось сообщение о том, что водитель такси также обратился в полицию. У него зафиксировали побои.

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