Путешествия
 
Последние новости
Россияне начали искать дешевую еду
В Раде предрекли свержение Зеленского
В США заявили о приближении российского «инспектора» к американскому «шпиону»
Умерла автор бестселлера «Дети не вернутся»
Овечкин обогнал Мессье в списке лучших снайперов НХЛ
Штрафы для российских таксистов задумали повысить в два раза
Стивен Кинг пожаловался на Facebook и удалился
Актер из «Звездных войн» умер от рака
Власти рассказали о состоянии первого зараженного коронавирусом в России
Новости партнеров

Тайский таксист спасал китайца от коронавируса и заразился

Перейти в «Мою Ленту»
Водитель такси в Бангкоке
Водитель такси в Бангкоке

Первым жителем Таиланда, заразившимся новым коронавирусом на территории страны, стал таксист в Бангкоке. Об этом заявил заместитель гендиректора департамента эпидемиологического контроля минздрава Таиланда доктор Тханарак Пхипхат, передает РИА Новости.

По его словам, тайский водитель заразился от туриста из КНР, которого спасал от болезни — отвозил в одну из больниц города. Пхипхат подчеркнул, что китаец уже был заражен вирусом, когда прибыл в Таиланд.

«Этот гражданин КНР нам хорошо известен, у него диагноз подтвердился, и он находился на лечении в инфекционном центре в Нонтхабури», — пояснил специалист. К настоящему времени гражданин КНР выздоровел и вернулся на родину, заверил Пхипхат.

Количество заболевших в Таиланде увеличилось с 14 до 19 человек. Все из них, кроме таксиста, заразились во время поездки в китайский город Ухань.

По последним данным, коронавирусом заражены более 11 тысяч человек по всему миру, погибли 259 человек. Коронавирус 2019-nCoV впервые зарегистрировали в китайском городе Ухань. Вспышку заболевания вечером 30 января признали чрезвычайной ситуацией международного значения.

В России зарегистрированы два случая заболевания — в Забайкалье и Тюменской области. Случаи заболевания также зафиксированы в США, Великобритании, Канаде и Франции, а также в Японии, Южной Корее и Таиланде. Инфекция может передаваться от человека к человеку.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Китае оценили заразность еды и посылок
У прибывших в Москву бортпроводников заподозрили коронавирус
Женщины поспорили из-за коронавируса и оказались в больнице
Путешествия
Путешествия00:0231 января

«Страх сковал мои ноги, и я не могла пошевелиться»

Россиянка отправилась в город с самым высоким уровнем жизни. Что она нашла на другом конце света?
23:3231 января

Регулярные авиарейсы из России в Китай станут чартерными

21:4931 января

Американская авиакомпания приостановила рейсы на материковый Китай и обратно

20:5231 января

Ортодоксальных евреев выгнали из самолета из-за вони

Путешествия00:0228 января
Передвижение во время бури. Австралийская антарктическая экспедиция, 1912

Полюс недоступности

Роды во льдах, операция голыми руками и отважный кот Негр: невероятные истории покорения Антарктиды
19:2531 января

Разлитый чай сочли причиной внезапного отключения двигателя самолета

18:1131 января

Угрожавшая взорвать себя и самолет россиянка объяснилась

17:3031 января

У прибывших в Москву бортпроводников заподозрили коронавирус

Путешествия19:0623 января

«Я здесь, и мне отсюда не уехать»

Очевидцы — о том, что происходит в очаге заражения смертельным китайским коронавирусом
16:5931 января

Появились подробности состояния пассажира с симптомами коронавируса в Москве

16:3431 января

Пассажир с подозрением на коронавирус прилетел в Москву

15:5031 января

Россия закрыла авиасообщение с Китаем

Россия
Аксенов назвал глупостью поступок чиновниц в Керчи
Потерявшие друг друга при побеге из Сталинграда сестры встретились спустя 78 лет
Китайский коронавирус добрался до России
Россиян эвакуируют из Китая, отменяют рейсы и закрывают границу
Январь в Москве стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений
«Китай всегда был источником опасности»
Россия закрывает границу с Китаем из-за коронавируса. Что о нем известно — отвечает вирусолог
Горбачев отреагировал на слова Зеленского о вине СССР в развязывании войны
На букву М
 
Все материалы
Мир
Китайцев начали унижать из-за распространения коронавируса
Men walk past newly painted murals on the 64th anniversary of "Nakba", Arabic for catastrophe, the term used to mark the events leading to Israel's founding in 1948, in Gaza City, Tuesday, May 15, 2012. Hundreds of thousands of Palestinians fled or were forced from their villages during the war over Israel's 1948 creation, an event they commemorate every year as their "Nakba". (AP Photo/Dusan Vranic)Свобода по-американски
Дать денег и забрать оружие — как США решили обойтись с Палестиной
США напомнили условия снятия санкций с России
«Америка не может не ответить»
Шахиды, мертвый генерал и жажда мести. Как Иран готовился к Третьей мировой и что из этого вышло
Обвиненных в ошибочной эвтаназии бельгийских врачей оправдали
США раскрыли условия «сделки века»
Палестина получит независимость и землю, Израиль — мир и Иерусалим
Трамп приравнял палестинцев к террористам и был обвинен в расизме
Все материалы
Бывший СССР
Грузия допустила отказ от саммита Совета Европы из-за Лаврова
«Русские нанимали наших ветеранов»
Как участники войны в Донбассе и СБУ связаны с убийством журналиста Шеремета
На Украине рассказали о приходящих к Зеленскому тайных гостях с колбасой
Полицейский с пистолетом останавливает на улице прохожих для обыска. 15.12.1905«Озверевшие драгуны стреляли в людей»
Уличные бои и массовые расстрелы. Почему в Латвии с гордостью вспоминают революцию 1905 года?
Зеленский назвал США ключевым союзником Украины
Карательная история
Советский партизан казнил пособников нацистов. За это 50 лет спустя Латвия посадила его в тюрьму
Коронавирус в Туркмении начали выкуривать верблюжьей колючкой
Все материалы
Экономика
ЦБ приготовился «обезглавливать» российские законы
«Главное, чтобы нас в иностранные агенты не записали»
Бывший сотрудник КГБ изменил свою жизнь и придумал, как узнать о россиянах еще больше
Европейская экономика рекордно просела
Голубой бум
Россия добывает все больше газа, но теряет миллиарды. В этом виноваты США и Австралия
Аэропорт Шереметьево перевел все китайские рейсы в отдельный терминал
Зеленое безумие
Человечество стремится спасти природу. Почему это может обвалить мировую экономику?
Сумма безналичных расходов россиян в 2019 году впервые превысила траты наличными
Все материалы
Силовые структуры
Генпрокуратура подтвердила наличие психотравмы у убивших отца сестер Хачатурян
Великолепная семерка
Лучшие агенты КГБ годами тайно работали по всему миру. Теперь их имена решили рассекретить
Российский суд определил наказание для сжегшего заживо пенсионерку
Жестокие преступления и громкие процессы 2019 года
Чем жила последний год преступная Россия
Россиянин похвастался друзьям самодельной бомбой и погиб
Андрей АлабушевАкадемика РАН и его жену убили в Ростовской области
На них напали прямо в квартире. Супруги могли стать жертвами грабителей
Задержана группа обманывавших пенсионеров лжегазовщиков
Все материалы
Наука и техника
Android начала удалять фотографии пользователей
Доказана общая теория относительности Эйнштейна
«Прогноз неутешительный»
 
В Египте нашли могилы жрецов с древними артефактами
«Титаник» Третьего рейха
Как крупнейшая морская катастрофа XX века унесла жизни 10 тысяч человек
В Крыму изобрели полезный майонез
«Самые страшные голодные дни»
Детьми они пережили ад. Рассказы малолетних узников еврейских гетто и нацистских концлагерей
Все материалы
Спорт
Непобежденный брат Нурмагомедова стал бойцом UFC
Забит Магомедшарипов (в центре) после боя с Келвином Каттаром«Для нас пределов нет»
Легендарные бойцы и миллионы фанатов. Как UFC покорил Россию
В США поступил в продажу радиоуправляемый Коби Брайант с вертолетными лопастями
«Трансляции АПЛ можно смотреть на Okko в подарок»
Где смотреть Английскую премьер-лигу-2019/2020 (АПЛ): трансляции чемпионата Англии по футболу онлайн
Бывший тренер фигуристки-чемпионки ответил на обвинения в изнасиловании
Капкан для «лис»
Битва «Лестера» и «Челси» за Лигу чемпионов, новая испытание Моуринью — главные интриги тура АПЛ
Миранчука отказались отпускать в «Милан»
Все материалы
Культура
Кей-поп-звезду обвинили в организации проституции
Андрюха, у нас труп
Фанатики, нацисты и смертельные игры: какие сериалы смотреть в феврале
В США установили правила съемок секса
Эдуард Ратников«Вот тебе 500 долларов, иди делай бизнес в Америке»
Как россиянин поработал с AC/DC, Metallica и покорил США
Панин захотел увезти дочь подальше от «русских людей»
«Мы на жизнь смотрим одним непрерывным кадром»
Как снять Первую мировую войну одним планом и получить 10 номинаций на Оскар: интервью Сэма Мендеса
Лондонские критики назвали лучший фильм года
Все материалы
Интернет и СМИ
Россиянка пожелала смерти плачущему ребенку-инвалиду и спровоцировала скандал
Новые боги хайпа
TikTok мгновенно превращает неизвестных людей в звезд. Кто и как на этом зарабатывает?
На Facebook и Twitter завели дело в России
Странные времена
Молодость, смерть и катастрофы на снимках лучших фотографов мира
Водитель изобрел легкий способ завладеть парковочным местом и прослыл подлецом
Мастера на все руки
 
Россияне в противогазах записали клип с припевом «Миллер, дай нам газ!»
Все материалы
Ценности
Самая красивая женщина в мире снялась в рекламе бикини
Кара ДелевиньЗамкнутый круг
Как самое желанное украшение превратилось в символ богатства и власти
Женщина с внешностью Меган Маркл прославилась в сети
На износ
Откуда появилась одежда и кто сделал из нее культ
Меган Маркл обозвали мини-Кардашьян за «позорное» поведение
«Я пас коров, а теперь возглавляю Советский Союз»
Вышиванки, швейцарские часы и иномарки: как жил Хрущев
Новые «уродливые» сланцы станут модным трендом
Все материалы
Путешествия
У прибывших в Москву бортпроводников заподозрили коронавирус
«Страх сковал мои ноги, и я не могла пошевелиться»
Россиянка отправилась в город с самым высоким уровнем жизни. Что она нашла на другом конце света?
Появились подробности состояния пассажира с симптомами коронавируса в Москве
Передвижение во время бури. Австралийская антарктическая экспедиция, 1912Полюс недоступности
Роды во льдах, операция голыми руками и отважный кот Негр: невероятные истории покорения Антарктиды
Пассажир с подозрением на коронавирус прилетел в Москву
«Я здесь, и мне отсюда не уехать»
Очевидцы — о том, что происходит в очаге заражения смертельным китайским коронавирусом
Россия закрыла авиасообщение с Китаем
Все материалы
Из жизни
Найдена голова умершей 340 миллионов лет назад акулы
«Понюхай, ощути запах Афганистана!»
Москвич помешался на Афганистане. Он носит пуштунку, грызет каменный сыр и мечтает жить в кишлаке
Выигрыш в лотерею позволил одинокой медсестре завести ребенка
«У нас была только надежда на успех»
Как легенда об огромных залежах золота обернулась чередой смертей, потерей миллиардов и обвалом бирж
Голодный койот укусил лыжницу за голову
«Тут об успехе говорят без остановки, о неудачах — молчат»
История россиянина, перебравшегося в Канаду
Мужчина принял шубу на обочине за раненого леопарда
Все материалы
Toyota объявила старт продаж обновленной Corolla в России
Лучшее автомобильное видео января 2020
Porsche по-голливудски, Fiat против танка и летящий в пропасть Rover: самые интересные ролики месяца
В России начались продажи кроссовера Skoda Karoq
Автомобили, официально признанные частью истории США
Что мы нашли в Национальном реестре исторических автомобилей Америки
Раскрыта внешность 1000-сильного электрического пикапа Hummer
Как подготовить Волгу для ралли Монте-Карло
Провожаем экипажи «двадцать первых» Волг на ралли Monte-Carlo Classique
Ford начал тестировать человекоподобных роботов
Все материалы
Дом
В США выставили на продажу церковь с домом в подарок
Эстонский стыд
Как поселок-призрак на границе с Россией доживает последние дни
В России выставили на продажу дома из камыша и соломы
За чужой стеной
Россияне все чаще выбирают аренду жилья. Покупать квартиры стало слишком дорого
Россиянин лишился квартиры из-за ночного шума
Торговцы прошлым
Вторичное жилье в России дорожает. Но почему советские квартиры никто не хочет покупать?
Раскрыты заработки московских строителей
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
В российских городах проследят за качеством воздуха
В Оренбуржье запустят пункты автоматического весогабаритного контроля
Больше предприятий Башкирии будут повышать производительность труда
Все материалы