Тайский таксист спасал китайца от коронавируса и заразился

Первым жителем Таиланда, заразившимся новым коронавирусом на территории страны, стал таксист в Бангкоке. Об этом заявил заместитель гендиректора департамента эпидемиологического контроля минздрава Таиланда доктор Тханарак Пхипхат, передает РИА Новости.

По его словам, тайский водитель заразился от туриста из КНР, которого спасал от болезни — отвозил в одну из больниц города. Пхипхат подчеркнул, что китаец уже был заражен вирусом, когда прибыл в Таиланд.

«Этот гражданин КНР нам хорошо известен, у него диагноз подтвердился, и он находился на лечении в инфекционном центре в Нонтхабури», — пояснил специалист. К настоящему времени гражданин КНР выздоровел и вернулся на родину, заверил Пхипхат.

Количество заболевших в Таиланде увеличилось с 14 до 19 человек. Все из них, кроме таксиста, заразились во время поездки в китайский город Ухань.

По последним данным, коронавирусом заражены более 11 тысяч человек по всему миру, погибли 259 человек. Коронавирус 2019-nCoV впервые зарегистрировали в китайском городе Ухань. Вспышку заболевания вечером 30 января признали чрезвычайной ситуацией международного значения.

В России зарегистрированы два случая заболевания — в Забайкалье и Тюменской области. Случаи заболевания также зафиксированы в США, Великобритании, Канаде и Франции, а также в Японии, Южной Корее и Таиланде. Инфекция может передаваться от человека к человеку.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!