У прибывших в Москву бортпроводников заподозрили коронавирус

У бортпроводников прибывшего из Китая в Москву рейса заподозрили смертельный коронавирус. Об этом в пятницу, 31 января, сообщил информированный источник, передает «Интерфакс».

По его данным, несколько членов кабинного экипажа сразу после прибытия самолета обратились к медикам с характерными симптомами. В настоящее время бортпроводники госпитализированы, им предстоит пройти серию тестов.

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Ранее в пятницу сообщалось также о прибытии в российскую столицу авиапассажира с симптомами коронавируса. По данным LShot, турист прилетел рейсом из Бангкока. Известно, что ему стало плохо во время полета. Позднее уточнялось, что, согласно предварительным данным, медики не подтвердили диагноз у путешественника.

Большинство подтвержденных случаев заболевания коронавирусом 2019-nCoV зафиксировано в Китае, инфицированные выявлены во всех регионах КНР, включая Тибет. По последним данным, вирусом заражены почти 10 тысяч человек, 213 скончались; 171 пациент полностью излечился.

Инфекция добралась до США, Великобритании, некоторых европейских стран и государств юго-восточной Азии. 31 января было установлено, что на территории России выявлены первые двое зараженных. Известно, что вирус способен передаваться от человека к человеку. Его симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель с мокротой.

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