В Китае оценили заразность еды и посылок

Эксперт Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Чжан Любо оценил заразность еды и посылок. Он рассказал, что страх заразиться коронавирусом через доставку еды или посылок не оправдан, сообщает РИА Новости.

Чжан Любо отметил, что вирус передается воздушно-капельным путем. По словам эксперта, для профилактики следует просто соблюдать гигиену. Также он добавил, что нет доказательств распространения вируса через доставку. При получении товаров необходимо вымыть руки и выбросить упаковку. «Контейнеры, в которых находится готовая еда, следует дезинфицировать, протирать салфетками», — заключил эксперт.

По данным на утро 1 февраля, от коронавируса 2019-nCoV погибло 259 человек. Число заразившихся инфекцией превысило 11,7 тысячи. Большинство подтвержденных случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Китае. Инфекция добралась до США, Великобритании, некоторых европейских стран и государств Юго-Восточной Азии. Известно, что вирус способен передаваться от человека к человеку.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!