Женщины поспорили из-за коронавируса и оказались в больнице

В австралийском Сиднее спор двух женщин в онлайне из-за китайского коронавируса закончился дракой. Как сообщает 7 News, конфликт начался в чате для матерей в одном из мессенджеров.

По данным полиции, участницы чата, каждой из которых было около 30 лет, поспорили о заболевании, а затем договорились разрешить спор при личной встрече. Одна из них привела в поддержку еще одну женщину.

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«Спор вскоре перешел от слов к физическому нападению», — отметили в полиции района Нозерн-Бичез (Northern Beaches). Участницы перепалки толкали и били друг друга, драли за волосы. По словам очевидцев, в результате обе оказались на земле без сознания, несмотря на попытки прохожих прекратить конфликт. Обе женщины госпитализированы с травмами.

Полиция уточнила в посте в Facebook, что драка произошла вечером 28 января по местному времени и что к настоящему моменту участницы спора выписаны из больницы. Расследование инцидента продолжается.

Ранее в эфире американской христианской передачи TruNews показали сюжет о коронавирусе. Ведущий рассказал о «божественной природе» заболевания, назвав ее посланной богом карой.

По последним данным, коронавирусом заражены почти 10 тысяч человек по всему миру, погибли 213 человек. Коронавирус 2019-nCoV впервые зарегистрировали в китайском городе Ухань. Вспышку заболевания вечером 30 января признали чрезвычайной ситуацией международного значения.

В России зарегистрированы два случая заболевания — в Забайкалье и Тюменской области. Случаи заболевания зафиксированы в США, Великобритании, Канаде и Франции, а также в Японии, Южной Корее и Таиланде.

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