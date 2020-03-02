Российский таксист высадил пассажиров и уехал с их ребенком

Водитель такси отвез пассажиров из Москвы в Подмосковье, высадил и уехал с их ребенком. Об этом агентству «Москва» рассказал источник в правоохранительных органах.

По информации издания, таксист забрал клиентов на улице Ильинка в центре столицы и подвез до конечного адреса в Мытищах. Когда взрослые вышли, в салоне остался спящий ребенок. Автомобилист уехал с ним в неизвестном направлении. Полиция ведет поиски.

В середине февраля в Калуге у таксиста и пассажиров произошел конфликт после того, как мужчина начал вымогать у клиентов деньги. В результате он избил двух женщин и попытался похитить восьмимесячного ребенка. У одной пострадавшей закрытая черепно-мозговая травма, в другой «отбиты ребра». Обе стороны написали друг на друга заявления в полицию о побоях.

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