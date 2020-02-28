Москвичка обвинила таксиста в изнасиловании и извинилась после публикации видео

Пьяная жительница Москвы Мария Вылегжанина-Донская попыталась выйти из такси во время поездки и напугала своим поведением водителя, который вызвал полицию к ее дому. На следующий день в своих соцсетях она обвинила его в попытке изнасилования и заподозрила в краже. В ответ сервис такси опубликовал ролик, снятый автомобилистом в момент инцидента. Видео с расшифровкой разговора выложил в Facebook представитель компании Gett Анатолий Сморгонский. Позднее он удалил его.

На кадрах сначала видна реакция водителя, когда женщина попыталась выйти прямо во время движения. Мужчина уговорил ее остаться в салоне, чтобы довезти домой. Пассажирка продолжила вести себя неадекватно, автомобилист пригрозил, что вызовет полицию.

Следующая часть ролика снята на улице возле машины. Таксист говорит, чтобы москвичка отстала от него и дала надеть куртку, потому что на улице холодно. Она начинает толкать его. «Не подходите ко мне, у вас муж есть. У вас честь есть и достоинство? Не трогайте мою машину, ко мне тоже не подходите», — возмущается водитель.

После публикации ролика Донская удалила первый пост и написала второй с извинениями. По ее словам, в гостях у подруги она выпила вина и поехала домой на такси. Во время поездки ее укачало, началась паническая атака, из-за чего ей захотелось выйти из машины.

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