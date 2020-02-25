Россиянка набросилась на таксиста за отказ везти детей без детского кресла

Видео: vk.com/public72001353

Жительница Стерлитамака набросилась с кулаками на отказавшегося вести ее водителя такси. Видео опубликовано в группе «Черный список Стерлитамака» во «ВКонтакте».

Горожанка вызвала такси и не предупредила, что с ней поедут двое маленьких детей. У таксиста было только одно детское кресло, он отказался ехать по адресу. После перепалки с ним россиянка решила вызвать новую машину. В разговоре с диспетчером она сказала, что едет без детей.

«Как так нет детей? С вами же два ребенка!» — возмутился мужчина. После этого пассажирка начала бить его руками и оскорблять, и дети заплакали.

Все это время автомобилист сохранял хладнокровие. Он вышел из машины, открыл заднюю дверь и попросил женщину выйти, на что получил новую порцию оскорблений. В итоге она все-таки вышла из салона, пожелав водителю «попасть в аварию».

В пресс-службе регионального МВД РИА Новости сообщили, что водитель не обращался в полицию. Позже россиянка записала видеообращение и рассказала, что принесла таксисту извинения, а он извинился за публикацию видео с ее детьми.

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