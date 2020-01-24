Таксист отказался везти россиянку с наростами на лице

В Тюмени таксист отказался от поездки и уехал от вызвавшей его местной жительницы с инвалидностью и редкой болезнью, из-за которой у нее образовались наросты на лице. Об этом сообщает Ura.ru.

«Как только я подошла к передней двери и открыла ее, водитель начал с диким взглядом меня разглядывать. Затем, со словами: "Не, не, не, не, не, я не поеду", он уехал. Я сразу позвонила в диспетчерскую [службы такси]», — рассказала россиянка. Она уверена, что водителя напугал ее внешний вид.

По информации издания, женщина страдает синдромом Брука-Шпиглера. Это заболевание характеризуется развитием кожных опухолей из потовых желез и волосяных фолликулов. У тюменки третья группа инвалидности.

Ранее сообщалось, что в Москве таксисты стали отказывать прилетевшим из Китая гражданам КНР в поездках из-за страха перед смертельным коронавирусом. Некоторые водители начали требовать от китайских туристов двойную цену за поездки.

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