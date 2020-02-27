Россиянин напал на таксиста из-за отсутствия детского кресла

@Lshot / Telegram

Житель Саратова напал на таксиста, который отказался везти его с ребенком без детского кресла. Водитель снял инцидент на видео, оно опубликовано в Telegram-канале LIFE SHOT.

На кадрах видно, как трое взрослых и ребенок садятся в машину. Сидящий за рулем автомобилист говорит, что в заказе они не указали, что будут с маленьким ребенком. Он попросил пассажиров заказать новую машину, потому что не сможет повезти их из-за отсутствия автокресла. В этот момент сидящий сзади пассажир начинает возмущаться. «Ты че, попутал? Вперед езжай. Ты списал с нас деньги, конкретно сто рублей», — говорит он.

Когда две женщины с ребенком вышли на улицу, мужчина схватил таксиста сзади за лицо, стащил очки и схватил за руки. «Ты попутал чтоли, конь педальный?», — закричал пассажир и потянулся в сторону приборной панели. На этом ролик обрывается.

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