Таксист выбросил туристку с годовалым ребенком в поле в Крыму

В Крыму таксист выбросил из машины семью туристов с годовалым ребенком. Об этом в четверг, 13 августа, сообщает «Комсомольская правда».

Как рассказали пассажиры изданию, они вызвали такси, чтобы отправиться в Ялту с косы Беляус на западе полуострова. Туристы попросили машину с детским креслом, но к ним приехал автомобиль, не оснащенный средством для перевозки малышей. Выбора, по их словам, «не было», и они согласились ехать так.

По утверждению россиян, всю дорогу водитель вел себя «по-хамски», а когда его попросили убавить кондиционер, потребовал, чтобы все вышли из машины, после чего выбросил их вещи в поле и уехал. В итоге стоящих на дороге туристов подобрал проезжавший мимо тракторист.

«Если бы не чудесный тракторист, так бы и остались с ребенком в чистом поле и без связи. Хорошо, что такие люди существуют, а вот водитель такси — это позор для Крыма, весь отдых испортил», — прокомментировала туристка.

Ранее в сети появилось видео, на котором водитель BlaBlaCar выкинул из машины мать с двумя маленькими детьми и повредил женщине ногу. Россиянка, ехавшая в Сочи, рассказала, что причиной стало то, что дети пели в дороге песню и ели чипсы. Водитель отказался вернуть ей деньги и обругал нецензурными словами.

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