В Сочи водитель BlaBlaCar выкинул на дороге мать с детьми и попал на видео

t.me

Водитель BlaBlaCar выкинул из машины пассажирку с детьми посреди дороги в Сочи. Видео инцидента в пятницу, 31 июля, опубликовал Telegram-канал «Туподар Краснодар».

На кадрах видно, как мужчина силой выталкивает туристку из автомобиля на трассе, по которой разбросаны ее вещи. Дети, стоящие на дороге, плачут, а женщина просит вернуть ей деньги за проезд — две тысячи рублей.

«Мы с детьми что будем делать, неизвестно где?» — спрашивает она. Водитель отвечает, что это «ее проблемы», и уезжает, не вернув средства.

Героиня видео, ехавшая на попутке в Сочи из Геленджика, рассказала Telegram-каналу «Подъем», что конфликт между ней и водителем возник из-за детей, которые шумели в дороге. «Он повредил ногу мне, толкнул. Его взбесили дети из-за того, что они песню пели и чипсы ели», — сказала она.

В полиции Сочи сообщили, что личность водителя установлена, в отношении него проводится проверка. В свою очередь, в BlaBlaCar заявили, что автомобилист, высадивший мать с детьми, «не имеет к ним отношения». Представители сервиса подчеркнули, что готовы принять «активное участие в изучении обстоятельств случившегося».

В декабре прошлого года сотрудники полиции задержали пассажира BlaBlaCar, убившего женщину-водителя с целью завладения ее машиной. После этого мужчина признался следователям, что принимал участие в расправе над еще одной россиянкой.