Россиянка пропала после поездки на BlaBlaCar

Жительница Туапсе, 32-летняя Ксения Литвинова, пропала по дороге из Петербурга в Краснодар во время поездки на машине сервиса BlaBlaCar. Об этом сообщается на сайте Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК).

По данным поисково-спасательного отряда «Дон», 2 января она позвонила родителям и рассказала, что ей осталось ехать несколько часов до Краснодара, и больше не выходила на связь. В СК предполагают, что девушку высадили в Ростове-на-Дону. В Петербург Литвинова ездила к своим друзьям.

В декабре 2018 года стало известно об исчезновении директора московских ресторанов Burger King Ирины Ахматовой. Она пропала во время поездки на своей машине в Тулу. Женщина везла человека, которого нашла через сервис поиска попутчиков BlaBlaCar. Ее тело обнаружили под Серпуховом, злоумышленник сам указал на место. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.

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