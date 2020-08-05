Российское такси трижды перевернулось в воздухе на скорости 140 километров в час

В Екатеринбурге такси протаранило дерево и забор, въехало на парковку и трижды перевернулось в воздухе. Произошедшее попало на видео, его опубликовали в сообществе «Новости 66 района Екатеринбург» во «ВКонтакте».

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как автомобиль врезается в дерево, после чего переворачивается в воздухе, сбивает забор и, перевернувшись еще два раза, встает на колеса. В этот момент от него отлетают некоторые детали, которые попадают в стоящие рядом автомобили.

В управлении МВД России по Екатеринбургу сообщили, что авария произошла вечером 4 августа на парковке аэропорта Кольцово. Водитель такси превысил скоростной режим и не справился с управлением. В результате таксист получил перелом ноги, а пассажир — ушиб грудной клетки и черепно-мозговую травму, мужчин госпитализировали.

Пассажир рассказал, что вызвал такси в мобильном приложении. По городу водитель ехал на скорости 30-40 километров в час, но на Кольцовском тракте стал сильно разгоняться — по данным ГИБДД, скорость превышала 140 километров в час. Стаж водителя составляет 17 лет.

20 июля в Москве автобус протаранил остановку и насмерть сбил человека, еще трое пострадали. По одной из версий, водитель не справился с управлением.

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