Российский суд оправдал таксиста по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней

Зюзинский суд Москвы вынес оправдательный приговор водителю такси, которого обвиняли в изнасиловании несовершеннолетней пассажирки. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Преступление произошло в сентябре 2019 года. 17-летняя Аня (имя изменено) ехала в такси домой. Во время поездки водитель остановил машину в безлюдном месте и попытался изнасиловать юную пассажирку, но его спугнул звонок на ее мобильный телефон — звонил парень девушки. Он увидел в приложении, что такси остановилось, и решил выяснить, в чем дело.

Таксист ответил молодому человеку, что все в порядке, но отвез Аню до дома и там во дворе довел до конца начатое. После изнасилования он высадил пассажирку, она позвонила своему парню и тот вызвал полицию. Таксиста задержали, он признался в совершении преступления, но позже отказался от признания вины. Обвиняемый заявил, что пассажирка сама оказывала ему знаки внимания и хотела секса. В суде таксист отказался и от этой версии, заявив, что между ним и пассажиркой вообще ничего не было.

Потерпевшая намерена обжаловать оправдательный приговор таксисту.

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