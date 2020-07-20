Убивший 84 женщины Ангарский маньяк попросил не называть его маньяком

Убивший 84 женщины Ангарский маньяк Михаил Попков сказал, что ему не нравится, когда его называют маньяком, и попросил так не делать. Об этом осужденный на два пожизненных срока убийца рассказал в эксклюзивном интервью «Ленте.ру».

«Мне не нравится то, как меня называют. Какой я маньяк? Я, конечно, не берусь трактовать, правильно это или неправильно, но я не хочу, чтобы меня так называли. Правда, мое мнение сейчас никакого значения не имеет», — сказал Попков.

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Как рассказал старший следователь по особо важным делам Следственного управления Следственного комитета России (СУ СКР) по Иркутской области, подполковник Евгений Карчевский, спустя два десятка лет после совершенных преступлений Попков помнит многие мелкие детали. Не так давно он рассказал о двух убийствах на берегу реки Китой на окраине Ангарска, которые он совершил в 1996-1998 годах.

10 декабря 2018 года сообщалось, что Попков намерен обжаловать приговор в части лишения его специального звания «младший лейтенант милиции». Суд лишил Михаила Попкова звания младшего лейтенанта, в связи с чем он не может получать пенсию. С этим решением Попков не согласился и пытался его обжаловать.

Бывший милиционер из города Ангарска Иркутской области Михаил Попков осужден на два пожизненных срока, что является уникальным для России. По версии следствия, он совершил 84 убийства с особой жестокостью, при этом расправы были сопряжены с изнасилованиями. Теперь же с учетом новых показаний число его жертв может достигнуть как минимум 86 человек.

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