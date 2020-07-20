Убивший 84 женщины Ангарский маньяк признался в новых расправах

Убивший 84 женщины Ангарский маньяк Михаил Попков, осужденный на два пожизненных срока, признался в новых расправах. О причинах, толкнувших его на признание, он рассказал в эксклюзивном интервью корреспонденту «Ленты.ру».

По словам самого кровавого маньяка России, он устал от Торбеевского централа (колонии для пожизненно осужденных), а потому решил написать явку с повинной, чтобы устроить себе импровизированный отпуск — поездку по следственным экспериментам. «Я отработал десять месяцев в Торбеевском централе и просто захотел в отпуск — поэтому и написал явку с повинной. Знал, что этапируют в Иркутск»,— рассказал Михаил Попков.

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По словам Попкова, он был уверен, что те два эпизода, которые он вспомнил, хорошо известны следствию, но позже понял, что ошибался. Маньяк обещает, что вспомнит и о многих других эпизодах, неизвестных правоохранительным органам.

По оперативным данным, на счету Михаила Попкова — более 100 убийств женщин. Он действовал в Иркутской области, Республике Бурятия, Читинской области (ныне — Забайкальский край) и в Приморье: по маршруту, которым он гонял автомобили на перепродажу.

На сегодняшний день Попков — бывший милиционер из Ангарска (Иркутская область) — самый жестокий серийный убийца в истории России. На его счету уже 84 доказанных убийства — по числу расправ он почти в два раза обошел Андрея Чикатило. Попков осужден на два пожизненных срока, что является уникальным для России случаем. По версии следствия, все убийства Ангарский маньяк совершал с особой жестокостью, при этом расправы были сопряжены с изнасилованиями.

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