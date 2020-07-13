Лидер ОПГ «Пожарники» рассказал о своей версии дела ангарского маньяка

Ангарский маньяк Михаил Попков, осужденный на пожизненный срок за 81 убийство, действовал не один. Об этом в интервью «Московскому комсомольцу» заявил лидер ОПГ «Пожарники» Алексей Бердуто.

По версии лидера боевого крыла Братской ОПГ под названием «Пожарники», также осужденного на пожизненный срок, изнасилования и убийства женщин происходили в Ангарске с конца 1980-х годов. В беседе с Бердуто его знакомый, работавший на тот момент в милиции, признался, что преступления совершает не один человек, а группа, однако на следующий день об этом разговоре его попросили забыть. «С его слов я понял, что больше всего жертв у одного милиционера. Фамилию Попкова он мне тогда не назвал», — рассказал Бердуто.

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Лидер ОПГ отметил, что и сам Попков на суде давал показания против сотрудников, которые вместе с ним участвовали в изнасилованиях и убийствах, но судья эти факты во внимание не принял из-за твердой позиции прокуратуры — там уверяли, что Попков действовал в одиночку.

Бывшего оперативного дежурного ОВД Центрального района Ангарска Михаила Попкова арестовали в июне 2012 года. По версии следствия, вечером на машине он объезжал окрестности, знакомился с одиноким женщинам и предлагал подвезти их до дома. Затем своих жертв он вывозил в лес, где насиловал и убивал лопатой, топором или отверткой.

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