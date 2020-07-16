Пьяный россиянин убил школьницу после неудачной попытки изнасилования

Житель Майкопа убил 16-летнюю школьницу после неудачной попытки изнасилования. Об этом сообщается на YouTube-канале Следственного комитета Российской Федерации.

По данным ведомства, адыгеец, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, напал на несовершеннолетнюю девушку прямо на улице. После того, как он не смог ее изнасиловать, преступник задушил школьницу рыболовной сетью и скрылся. Мужчина забрал с собой два телефона и смарт-браслет жертвы.

Убийце было предъявлено обвинение по статьям «убийство» и разбой». Суд приговорил его к пожизненному сроку.

Ранее суд в Чувашии приговорил к девяти годам и трем месяцам 40-летнего местного жителя за неоднократные изнасилования восьмилетней падчерицы и систематические избиения ее матери. Судебно-психиатрическая экспертиза признала обвиняемого вменяемым. Его вину подтвердили показания потерпевшей и свидетелей, а также выводы судебных экспертиз.