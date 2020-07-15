Полицейских отправили в колонию за изнасилование россиянки в служебной машине

В Екатеринбурге трех полицейских отправили в колонию за изнасилование в служебной машине задержанной россиянки. Об этом в среду, 15 июля, со ссылкой на адвоката Алексея Бушмакова в своем Telegram-канале сообщает издание «Подъем».

Как рассказал юрист, Вадима Мустафина приговорили к шести с половиной годам колонии общего режима. Соучастники преступления — Вячеслав Тропин и Андрей Бессарабов — получили по шесть лет. Еще 14 полицейских получили взыскания в связи с инцидентом.

18 августа подозреваемые задержали девушку у здания на улице Чайковского. Угрожая, они посадили ее в служебный автомобиль, где изнасиловали и совершили иные действия сексуального характера. Позже злоумышленники были задержаны сотрудниками управления собственной безопасности Главного управления МВД России по Свердловской области.

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