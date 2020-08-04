Россиянин изнасиловал прохожую в день своего выхода из тюрьмы

Сотрудники правоохранительных органов Саратовской области задержали 29-летнего местного жителя, подозреваемого в изнасиловании 31-летней женщины. Мужчина угрожал ей убийством, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 5 июня 2020 года россиянин освободился из колонии, где отбывал срок за разбойное нападение. Поздно вечером он увидел 31-летнюю женщину, которая возвращалась домой с работы. Мужчина напал на нее, приставил нож к шее и пообещал убить, если она будет сопротивляться. После этого он совершил в отношении потерпевшей действия сексуального характера и изнасилование.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 131 УК РФ («Изнасилование, совершенное с угрозой убийством») и статье 132 УК РФ («Действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством»). Подозреваемый задержан, он признал свою вину. Расследование уголовного дела продолжается.

28 июля сообщалось, что жительница Москвы едва не стала жертвой насильника, но смогла спастись, искусав мужчину.

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