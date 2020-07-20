Россияне помогли задержать изнасиловавшего девушку таксиста и попали на видео

ren-tv

В Санкт-Петербурге компания молодых людей, узнавших о таксисте, изнасиловавшем девушку, помогла полиции его задержать и попала на видео. Ролик в понедельник, 20 июля, публикует РЕН-ТВ.

На кадрах видно, как девушка, вышедшая из такси, что-то объясняет молодым людям. В следующее мгновение такси срывается с места, и из него выпадает мужчина азиатской внешности. Компания бросается за ним в погоню, но ему удается уйти. Вместе с полицейскими молодые люди принялись прочесывать улицы и в какой-то момент заметили тот самый автомобиль, водитель которого приехал забрать товарища.

Полицейские остановили такси, задержали водителя и его друга. Сотрудники УМВД Санкт-Петербурга проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru