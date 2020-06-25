Одиннадцать экипажей ГИБДД устроили погоню за россиянином

В Екатеринбурге 11 экипажей ГИБДД устроили погоню за пьяным водителем. Об этом сообщает издание «Ведомости Урал».

Отмечается, что инспекторы заметили мужчину, который вышел из магазина со спиртным в руках и сел в автомобиль Audi. Они поехали за ним и по громкоговорителю потребовали остановиться. Водитель проигнорировал требования, после чего началась погоня.

После задержания подтвердился факт нахождения за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, по данным полиции, мужчина проехал на красный свет несколько перекрестков, не был пристегнут ремнем безопасности, а на стеклах его автомобиля установлена тонировка.

В мае в городе Воркута Республики Коми 17-летний подросток устроил полицейским часовую погоню за ним. Подростка смог остановить 21-летний местный житель — он блокировал своим автомобилем «Жигули».

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