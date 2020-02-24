Россиянка без прав угнала заказанное такси и устроила ДТП

В Хабаровском крае полицейские поймали женщину, которая угнала заказанное ею же такси и устроила ДТП. Об этом сообщили в местном управлении МВД России.

Инцидент произошел после того, как таксист довез женщину до кафе, где ее ждали друзья. По словам мужчины, клиентка заявила, что у нее нет при себе денег. Пассажирка попросила водителя подождать, пока она сходит в кафе, возьмет наличные у приятелей и вернется. Когда женщина так и не появилась, мужчина отправился в кафе искать ее, оставив ключи от автомобиля в замке зажигания.

Вернувшись на улицу, он обнаружил, что машины нет, и обратился в полицию. Правоохранительным органам удалось задержать 24-летнюю подозреваемую. Выяснилось, что несколько лет назад она уже привлекалась за кражу и угон. При этом у женщины нет и никогда не было водительских прав.

В ходе беседы с полицейскими она рассказала, что ждала, когда водитель покинет салон автомобиля, чтобы украсть машину. Однако уезжая, женщина не справилась с управлением и попала в аварию. Ущерб от ее действий составил 330 тысяч рублей. В полиции завели уголовное дело о грабеже. Женщине грозит до семи лет тюрьмы.

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