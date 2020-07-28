Москвичка искусала насильника и спаслась

Жительница Москвы чуть не стала жертвой насильника, но смогла спастись, искусав мужчину, пишет «Комсомольская правда».

Инцидент произошел поздно вечером на западе города. Женщина возвращалась домой после работы, когда сзади на нее напал неизвестный возле дома на Аминьевском шоссе. Незнакомец крепко схватил ее и повалил на землю, стал трогать за интимные места и попытался изнасиловать. Москвичка безрезультатно пыталась отбиться и со всей силы укусила человека. От сильной боли он ослабил хватку, что позволило россиянке вырваться и убежать.

После нападения пострадавшая позвонила в полицию, на место прибыла оперативная группа. Задержать нападавшего по горячим следам не удалось, идет розыск. Следственный комитет по Москве проводит проверку.

В начале июля сообщалось, что 16-летняя девушка сбежала из квартиры с насильниками, где ее удерживали несколько дней. Ей оказали медицинскую и психологическую помощь, возбуждено уголовное дело.