16-летняя россиянка сбежала от удерживавших ее в квартире насильников

В детскую больницу Москвы госпитализировали 16-летнюю девушку, которая рассказала медикам, что ее удерживали в квартире несколько парней. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По словам потерпевшей, ее подвергали насилию. Известно, что девушка пропала три дня назад — все это время ее разыскивали полицейские. Накануне девушке удалось забежать в стоматологию и попросить помощи у врачей.

В настоящий момент мать пострадавшей и все задержанные дают показания следователям.

В июле 2019 года сообщалось, что в Барселоне похитили 25-летнюю россиянку и насиловали ее два дня. Постоянно проживающая вместе с матерью в Бенидорме девушка была обнаружена полицейскими на улице. Она находилась в состоянии шока, на ее руках и ногах были гематомы, изо рта шла кровь.

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