Россиянку похитили и два дня насиловали в Испании

25-летнюю россиянку похитили в Барселоне и два дня насиловали. Об этом в субботу, 20 июля, сообщает La Vanguardia.

Постоянно проживающая вместе с матерью в Бенидорме девушка была обнаружена полицейскими 16 июля на улице, но известно об инциденте стало лишь сейчас. Она находилась в состоянии шока, на ее руках и ногах были гематомы, изо рта шла кровь.

По ее словам, она уснула на скамейке рядом с автовокзалом Барселоны, а проснулась на пустыре в районе Побленоу. Двое мужчин силой удерживали ее там, накачивали наркотиками, чтобы она не сопротивлялась, и регулярно насиловали. Спустя некоторое время ей удалось бежать.

Девушка была доставлена в больницу. По подозрению в совершении преступления были задержаны двое граждан Румынии, а также испанка, которую следствие считает их сообщницей. Еще двое мужчин находятся в розыске.

В июне в Испании были задержаны двое украинцев и двое испанцев, обвиняемые в принуждении к проституции женщин из стран Восточной Европы.

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