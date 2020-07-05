Раскрыто состояние сбежавшей от насильников 16-летней россиянки

Несовершеннолетняя россиянка, которую несколько дней удерживали в квартире и подвергали насилию, находится в столичной больнице. Ей оказывается вся необходимая помощь, в том числе психологическая. Об этом РИА Новости сообщила детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская.

Она намерена в ближайшее время навестить 16-летнюю пострадавшую и поддержать ее семью, если соответствующее разрешение дадут лечащие врачи девушки.

Россиянка обратилась с заявлением в Следственный комитет. В настоящее время ведется проверка, возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что девушке удалось сбежать из квартиры с несколькими насильниками. Она забежала в стоматологию и попросила помощи у врачей. Несовершеннолетняя россиянка исчезла три дня назад — все это время ее разыскивали полицейские.

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