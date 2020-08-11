Россиянин оставил автомобиль без ручника и утопил восьмилетнего племянника

В Ртищевском районе Саратовской области местный житель оставил автомобиль без ручника и утопил восьмилетнего племянника. Об этом сообщили в областной прокуратуре, передает издание «Версия Саратов».

В Следственном комитете сообщили, что погибший мальчик был одним из трех племянников супругов из Ртищево, которые вечером 10 августа поехали в село Песчанка на отдых и разбили там палатки. Они также взяли с собой своего сына. Около часа ночи племянник с дядей поехали за дровами для костра на LADA Priora, они остановились у берега водоема. Мужчина вышел из салона, оставив племянника на переднем пассажирском сидении. Внезапно автомобиль покатился в воду и россиянин не смог его удержать. Он нырнул за ним, разбил стекло, но не нашел мальчика в салоне.

В прокуратуре уточнили, что мужчина подъехал к берегу пруда, заглушил двигатель и оставил рычаг коробки передач в положении включенной скорости. «Версия Саратов» пишет, что водолазы нашли тело мальчика и вытащили его на берег. СК начал проверку, прокуратура контролирует ее ход.

28 июля десятилетний мальчик из Красноярского края спас себя и мать из тонущего автомобиля. Машину занесло на узкой дороге и она вылетела в пруд. Ребенок сориентировался, открыл заднюю дверь, выбрался из салона, а затем помог матери. Вместе они добрались до берега, после чего прошли пешком около четырех километров до ближайшей деревни — никто из проезжающих водителей не остановился, а их телефоны утонули.